Вже тривалий час фанати стежать за відносинами української співачки Тіни Кароль і молдавського виконавця Дана Балана

Фанати будують припущення про роман двох артистів, пише Politeka.net. Чуттєві виступи і двозначне спілкування пари на різних проектах викликають розмови про велике кохання.

Фантазія шанувальників заходить так далеко, що вони навіть за допомогою фотошопу створюють сімейні фото Тіни і Дана.

Нещодавно шанувальники опублікували фотографії дітей пари. На думку фанатів, саме так виглядала би сім'я Тіни Кароль і Дана Балана, і їхні малюки: «Щаслива сім'я».

Зазначимо, українська знаменитість в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, що пов'язує її молдавського співака. За словами Тіни, поки не можна говорити, що означала спільна пісня "Домой". Крім того, про почуття говорити рано, адже поки чогось більшого, ніж квіти, на «Голосу країни» нічого не було.

Нагадаємо, Тіна Кароль у 2008 році народила сина Веніаміна, від чоловіка Євгена Огіра. Останній був продюсером артистки. Чоловік помер у віці 32-х років від раку шлунка.

Також, ходять чутки, що у Дана Балана є син, Алан, від Елли Крупеныноъ. Шлюб артиста тривав лише п'ять років і у 2009 році подружжя розлучилося через ревнощі та недовіру дружини. Сам артист тримає інформацію під секретом.

Раніше ми писали, що на зйомках першого ефіру ювілейного пісенного шоу «Голос країни» Тіна Кароль нібито приревнувала Дана Балана.

Учасниця проекту Василіса Старшова вибрала собі в якості тренера Дана Балана. Тоді інший тренер Настя Каменських запитала Кароль, чи не ревнує вона відкритій поведінці артиста. На що співачка несподівано відповіла: "Так, я ревную"

Дан Балан повідомив, що Тіна Кароль його надихнула на написання нового альбому, а поруч з нею він втрачається.

Раніше повідомлялося, що Дан Балан опублікував чорно-білий знімок, на якому позує в частково розстебнутій сорочці, що прикриває торс.

Фанати оцінили знімок, який набрав всього за декілька годин 18 тисяч лайків. Користувачі мережі написали масу компліментів співакові.

Нагадаємо, Кароль забула про Балане заради спекотної красуні.

Як повідомляла Politeka, Кароль наворожили в ролі звуженого Дана Балана, мережа вибухнула.

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