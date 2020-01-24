Красотка показала, как нужно выглядеть за 50

Латиноамериканская актриса Дженнифер Лопес, которая продолжает покорять Голливуд в свои 50 лет, показала, как выглядит в реальной жизни без грима и роскошных костюмов

Актриса, певица и бизнесвумен Джей Ло опубликовала домашние фотографии на своей странице в Инстаграме, а также некоторые показали на ее фан-аккаунте поклонники Лопес, передает Politeka(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дженнифер Лопес заставляет завидовать 20-летних ее фигуре и силе воли. Она часто ходит в тренажерный зал, занимается танцами, поет и снимается. Ее тело – результат многих усилий, и стоит того, чтобы им гордиться.

Актриса в очередной раз похвасталась идеально подтянутой фигурой и кубиками пресса, умело подчеркнув свои формы нарядом — яркими леопардовыми лосинами и минималистичным кроп-топом.

Также она показала лицо без макияжа сидя в автомобиле. В 50 лет Дженнифер Лопес выглядит просто безупречно, практически оставаясь без морщин.

Она успевает не только следить за собой, но и уделять время своим детям, а также вести активную жизнь в соцсетях.

Более того, ранее стало известно, что Дженнифер Лопес собирается замуж за Алекса Родригеса, который перед Новым годом сделал ей предложение руки и сердца.

Они вместе уже посещают светские вечера, участвуют в съемках, снимаются в рекламе и даже появляются на красной дорожке.

Актриса умело демонстрирует как жить на полную катушку, совмещая работу, популярность и семью.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес – певица, актриса и бизнесвумен, которая часто выступает в роли модели. Она часто снимается в рекламе одежды американских брендов и парфюма. На днях Лопес поделилась на своей странице в соцсети роскошными снимками в кожаной юбке на фоне Нью-Йорка.

«Поглотите эту энергию Нью-Йорка!!! Мне понравилось сниматься в моем родном городе для моей первой кампании с Coach. Нью-Йорк – город, который всегда вдохновляет и побуждает нас быть оригинальными!», – отметила на своей страничке звездная красотка.

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