Артистка показала всю свою красоту

Певица, звезда "Квартала 95" Марта Адамчук радует поклонников разными фотографиями

В этот раз украинская знаменитость представила в своем Инстаграм черно-белое фото, которое выглядело весьма загадочно, пишет Рoliteka.net.

В кадре Марта предстала в белом топе с большим вырезом. Она подняла руку и прикрыла один глаз пальцами с ногтями - они такие длинные.

Несмотря на то, что фото нецветное, все же виден яркий макияж звезды "Женского квартала". В частности, ее губы выделяются из-за нанесенной помады, а красота глаз подчеркнута карадашом, тенями и тушью. Также на лице есть тон.

В ушах Марты - маленькие сережки-бусинки, а волосы она "зализала" назад.

Красотка смотрит в камеру одним неприкрытым глазом и выглядит чудесно.

"Все артисты - немного социопаты)", - подписала снимок артистка.

За 11 часов пост Адамчук собрал почти 500 лайков и немного комментариев.

"Мне кажется практически каждого человека можно назвать социопатом ))", "👍Красивая", "Очень милая, красивая, непревзойденная Мартуська)))", "Очень хорошее фото✨", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Марта Адамчук надела откровенное платье с большим вырезом на спине.

Украинская знаменитость позировала в красивой локации ресторана.

Черный наряд был настолько длинным, что его шлейф оказался на асфальте. Массивные серьги прикасались к плечам.

Марта стояла вполоборота к фотографу, чтобы продемонстрировать красивые изгибы.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук повернулась спиной к фотографу и можно оценить пятую точку. На фоне видны полки с различными винами. Фото получилось интересным и загадочным.

Фанаты были в восторге от фото знаменитости.

Напомним также, что Марта предстала в красивом, облегающем платье, которое подчеркнуло ее изгибы. Девушка немного отогнулась, чтобы продемонстрировать бедро. Платье на тонких бретельках идеально подошло звезде.

За четыре часа пост девушки собрал более 300 лайков и немного комментариев.

"Представляю, что спешу на свидание с Вами :)", "Уже жду", - написали пользователи сети.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" взбудоражила пикантным образом в свадебном платье: "Третий раз за год!"

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» потрясла идеальным телом без белья: «Вааау, волшебная»