Квартира Жанны Фриске спустя 4 года после ее ухода из жизни сохранила ее незримое присутствие

Об этом пишет онлайн-издание Стархит ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сестра артистки Наталья решила удивить поклонников творчества певицы Жанны Фриске. Она сохранила ее квартиру, ничего в ней не поменяв, даже оставив засушенную лаванду в ее любимой вазе, украшенной стеклянными розами.

Родственники специально ничего не трогали из ее вещей. Сестра на видео показала даже расческу певицы. Также интересно было взглянуть на ее гардероб и коллекцию туфель на каблуках, которые начали уже давно выходить из моды.

"Это Жанночкин рай", - комментирует ее сестра, демонстируя на видео ее внушительную коллекцию обуви.

Она была настоящей поклонницей туфель и босоножек, поэтому ее коллекция действительно впечатляет.

Очень трогательно было то, что в квартире сохранились детские вещи Платона. На видео можно увидеть соску мальчика, которая лежит на кухне.

Отметим, что еще при жизни Жанна Фриске рассказывала, что долго мечтала о квартире в столице, но не могла себе ее позволить. Она воплотила свою мечту лишь спустя несколько лет бесчисленных сольных выступлений. После чего сама с дизайнерами подбирала мебель и обои.

Под статьей пользователи начали писать комментарии об увиденных кадрах:

«Только и вот интересно, когда в эту квартиру придёт Платон Шепелев. Может быть лет в 18, то есть через 11 лет. Какие у него будут ощущения, когда он придёт в квартиру своей матери?», «бедная Жанна .Дайте ей покоя. Наверно скоро встанет и скажет "Оставьте меня в покое"», «Лучшая память о Жанне это не квартира и фото рамки, а сын Платон! Только лаской, добром, теплом души можно заслужить доверие Платона и Димы. Но Фриске решили, что квартира и засохшие цветы важней!», «На полках много фото самой Жанны ,с подругами, с Иваном Ургантом ,и ни одной фотографии с семьёй или просто с отцом. Странно, да?», – пишут в сети.

Напомним, что ранее сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».

Также Politeka писала, что сестра Фриске ошарашила новым фото.

А еще Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света: «Если вы читаете это, значит…», слова пробирают до мурашек.