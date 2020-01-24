Украинская певица засветилась на фото с мужчиной без макияжа и в обычной одежде

Популярная исполнительница Тина Кароль засветилась на фото без подготовки и «боевой» раскраски

Поклонники Тины Кароль слили в сеть фото, на котором их любимая певица позирует в черном свитере, полностью без макияжа и с растрепанными грязными волосами. В руках с фиолетовым маникюром на ногтях она держит два грязных бумажных стаканчика из-под кофе. Об этом сообщает Politeka.net. со ссылкой на фан-аккаунт звезды в соцсети инстаграм.

«Как вам Тина без макияжа?», – спросили владельцы страницы в сети у фолловеров.

В комментариях поклонники Тины Кароль начали наперебой отвечать, что она очень милая и симпатичная даже без мейка.

«Она красотка, натуральная. Так надоели все эти "барби" с накаченными губами и грудью, с нарощенными ресницами и волосами..», «Хорошенька, даже без макияжа, светлая, добрая», «Мило, по-домашнему», «И все, как с инкубатора, на одно лицо», «Супер», «Классно», – написали под фото.

Напомним, что ранее Тина Кароль дала интервью в спецшоу "Слава+" прямо перед собственным днем рождения, которое будет 25 января. На кадрах видно, как Тина позировала с изящным макияжем на лице и в черном мини-платье.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

Напомним также, про то, что певица призналась, как они вместе с 11-летним сыном Вениамином пережили самые страшные моменты в жизни. Тина Кароль поделилась своими переживаниями в интервью "СЛАВА +". В 2013 году Тина потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, а ее сын – отца. На 33-м году жизни Огир умер из-за рака желудка. Тина призналась, что маленький сын помнит папу, хотя и был в то время еще совсем малышом.

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