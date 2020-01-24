Леся похвасталась новым и естественным образом на отдыхе, однако нарвалась на критику

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

В этот раз счастливая Леся похвасталась новым и естественным образом. По завершению отпуска Леся вернулась в Киев, откуда сразу принялась делиться кадрами с Буковеля, удивив пикантным видом.

«Ребятки, пока я отсыпаюсь на пляжик Абу-Даби🥰 Всем кто поехал в Буковель даю инфушку! На трассе 8А и 12D открылись новые горки !!! Спешите прокатиться и хорошо провести время всей семьей в Borjomi Fun Park😘 Лично у меня масса эмоций и подкачанный 🍑Зима чтобы # боржомиты #borjomi #borjomifunpark», – написала Леся под новым постом.

«А хто збере сміття ?????», «Приедут, накатаются, намусорят!🤣», «Леся! Скажите пожалуйста, в Буковеле дают на прокат горнолыжную одежду?», «Когда будут фотки с Абу-Даби?❤️», «Прийму это как поздравление от Леси с Днем Рождения 😁», «Леся я смотрю новости и понимаю что ты вовремя сварила из Китая . Это пздц», 2Не хорошо мусорить», «Если бы Санта Клаус был девушкой😁❤️😘», «Убери после себя!», – пишут поклонники.

К слову, днем ранее звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой. Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Отметим, во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удоволсьвием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.

«#еда #їжонька #буковель Во время катания на лыжах сжигается 400-600 килокалорий за час- это достаточное количество, чтобы заставить вас бежать за спортивными ботинками.

Когда ты путешествуешь, как дышишь, покоряя новые страны, ты неизбежно пробуешь новую кухню. Мои гурманные замашки расцвели и приумножились. Но украинская кухня это мир божественных вкусов», – написала Леся.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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