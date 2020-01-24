"Я прихожу и делаю свое дело, потому что это мой воздух"

Накануне 35-летия украинская звезда Тина Кароль откровенно поделилась, что у нее на душе, чем она живет и что будет, если вдруг не захочет больше быть певицей

Как передает Politeka.net, артистка дала большое интервью программе "Слава +". В частности, она ответила на вопрос поклонников, какая она на самом деле в жизни. Тина призналась, что является интровертом, чем удивила даже ведущего. Ведь, как известно, интроверты не любят публичность и отдают предпочтение одиночеству.

"Тина Кароль в обычной жизни домашняя, почти необщающаяся, интровертная девочка. Я интроверт, и я аккумулирую ту энергию, которую отдаю потом зрителям. Я не думаю о том, как... Когда вот на "Різдвяні історії" пришел ликвидатор ЧАЭС и сказал, что просто пошел и сделал свое дело, а дальше все неважно... Так вот и здесь, я прихожу и делаю свое дело, потому что реально это мой воздух", - поделилась Кароль.

По ее словам, она порой думает о том, что будет, если захочет прекратить карьеру.

"Может быть я перестану чувствовать "фишку"... И если это вдруг случится, мы договорились, что я исчезну... для всех, чтобы мы не разрушали то, что так долго создавали".

А пока Тина намерена поработать над своим характером. Она призналась, чего ей не хватает.

"Добавила бы мягкости... Не знаю, разрешит ли "Голос", но расскажу в общих чертах. Пришел один участник, который говорит "Мне так страшно, но я пойду туда, где мне страшно". И когда он это сказал обо мне, я разрыдалась... Говорю, вы вообще не понимаете, что это такое: создать, быть, творить... И самой вот в такой стойке (бойцовской, - прим. ред.) находиться на протяжении многих лет".

Ранее мы сообщали, Тина огорошила публику признанием о сыне Вениамине и об умершем муже, продюсере Евгении Огире. Певица рассказала, как объяснила сыну, что папы не стало. По ее словам, не стоит выдумывать сказки про "улетел", а нужно подойти к этой проблеме с научной точки зрения.

Как призналась Кароль, конечно, смерть отца, была травмой для мальчика. На удивление, Веня очень хорошо помнит Женю что порой даже ее пугает:

"Веня любит папу... У него такая память, что он меня порой пугает даже. Он может вспомнить младенчество... И он помнит, что ему говорил папа, какие приколы были... Вообще он копия он, если честно. Такая же фигура, такой же "пухлыш" мой", - поделилась Кароль.

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