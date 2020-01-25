Племянница певицы Софии Ротару, Соня Кей, написала интересный пост в своем Инстаграм

Восходящая звезда Соня Хлябич (такое настоящее имя девушки) опубликовала новые снимки, представ в стильном образе пишет Рoliteka.net.

Для фото артистка выбрала черные кожанные короткие шортики, колготки и массивные ботинки.

Также на певице черна куртка и кепка. Ее образ завершила яркая сумочка.

На первом фото Соня присела и приложила пальцы к губам. На втором - Хлябич встала, приподняв стройную ножку, и также приложив пальцы к губам.

Стоит отметить, что позирует внучка Ротару в местности, похожей на лес. Вокруг девушки возвышались ели, а солнце пробивающееся сквозь них, делая снимок каким-то теплым.

Выглядит Соня очень привлекательно, хотя и опрометчиво, ведь погода очень обманчивая. Так и хочется сказать: "Прикрой, простудишься!"

"Как же иногда классно выезжать куда глаза глядят и находить такие места, где ты можешь развеяться, отдохнуть от городского хаоса и просто вдохновиться! Именно это мы сегодня и сделали! 🍃🐿 А как вы подзаряжаетесь энергией? 😉", - поинтересовалась девушка.

За 10 минут пост артистки собрал почти 100 лайков и немного комментариев в форме смайликов.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Сони подписано почти 27 тысяч пользователей.

Напомним, племянница Ротару в зимней одежде и кедах забралась с ногами на скамейку и начала болтать ногами в воздухе. В этот момент она попала в кадр. Также певица Соня Кей показала еще несколько кадров со своей прогулки по Херсону. Она по-разному позировала сидя на желтой скамье и улыбалась.

Интересно, что в Херсоне, судя по фото звезды, совсем тепло: на фоне Кей яркая зеленая трава в парке и блики солнца.

Ранее мы писали, что Соня Кей предстала в Торговом центре в Киеве. На фото она сидела в желтом кресле, улыбаясь и закинув ногу за ногу.

Ее внешний вид удивил фолловеров, ведь девушка оделась во все черное. На ней черные джинсы, черные ботинки с блестками и черная кофта с гольфом. Свои черные волосы девушка уложила волнами на грудь.

В посте звезда рассказала, что она киноман и попросила подписчиков дать ей совет, какой фильм лучше выбрать для просмотра.

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

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