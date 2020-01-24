Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram
Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.
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Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.
Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя спустя время вернула все назад.
Сегодня же звезда засветилась в компании Леры Кудрявцевой, чем немало удивила пользователей Инстаграм - множество неоднозначных комментариев заставили балерину скрыть их под новым постом снова.
Стоит отметить, что ранее Волочкова конфликтовала с Кудрявцевой в своем аккаунте. Не так давно Лера предложила свою безвозмездную помощь в подборе гардероба для примы балета. Кудрявцева сказала, что с радостью поделится советом, подберет что-то модное и элегантное. Подобное предложение до глубины души оскорбило Анастасию Волочкову и естественно она отказалась.
Сейчас же артистка похвасталась совместным кадром с ведущей.
Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.
«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.
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