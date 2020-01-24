Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.

Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя спустя время вернула все назад.

Сегодня же звезда засветилась в компании Леры Кудрявцевой, чем немало удивила пользователей Инстаграм - множество неоднозначных комментариев заставили балерину скрыть их под новым постом снова.

Стоит отметить, что ранее Волочкова конфликтовала с Кудрявцевой в своем аккаунте. Не так давно Лера предложила свою безвозмездную помощь в подборе гардероба для примы балета. Кудрявцева сказала, что с радостью поделится советом, подберет что-то модное и элегантное. Подобное предложение до глубины души оскорбило Анастасию Волочкову и естественно она отказалась.

Сейчас же артистка похвасталась совместным кадром с ведущей.

Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной