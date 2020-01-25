Артистка не постеснялась облачиться в наряд с декольте до пупка

Легенда украинского шоу-биза Наталья Могилевская в очередной раз удивила публику

Звездная украинская исполнительница отправилась на светское мероприятие в весьма эффектном наряде. Помимо прочего - публику, как в сети, так и в жизни - удивила глубина вертикального декольте наряда певицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так на новых опубликованных фото, Наталья Могилевская позировала в черном платье в пол с широкими рукавами и под пояс. Наряд не бросок, но тем не менее вырез или, если можно так сказать - декольте наряда - просто поразил фанов отечественной исполнительницы. Сама же Наталья на фото улыбается, некоторые из поклонников даже отметили, что они немного похудела:

"То что происходило вчера во Freedom Hall, очень хорошее и благородное дело. Николай Леонтович - талантливый композитор, автор знаменитого «Щедрика»...", - подписала Могилевская новые, опубликованные ею кадры.

Фоллловеры Натальи стали еще активнее: только за четыре часа с момента публикаии фото стремительно набирает "лайки" и комментарии. Подписчики звезды считают, что она "пример" для подражания для многих украинских артистов - умеет провести работу над своим телом и всегда говорит разумные вещи.

Ранее мы сообщали о том, что Наталья Могилевская показалась рядом с именинницей.

Ольга Полякова 17 января праздновала свой 36 день рождения. К случаю, другая и более опытная ее коллега по цеху Наталья Могилевская, поздравила Полякову с праздником. К случаю, Наталья продемонстрировала совместный снимок с Ольгой, где обе выглядят просто потрясающе.

Так на опубликованном фото, Могилевская и Полякова позируют в вечерних, вероятно, платьях. В насыщенного цвета бордо с меховой накидкой Могилевская и серебристом Полякова. Текстуры ткани нарядов знаменитостей очень похожи - прозрачные гипюровые сетки, декороррированные стразами.

На снимке обе дивы улыбаются, Наталья Могилевская пишет о том, что Полякова "настоящая труженица и королева".

Напомним, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте

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