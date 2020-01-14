Украинская певица Оля Полякова в многомиллионном городе за границей случайно встретила знакомую

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами в "сториз" в Инстаграм. Так, по словам Оли, она вызвала "убер" в Нью-Йорке в США, и по чистой случайности водителем оказалась сестра ее парикмахера.

"Ребята, можете себе представить? Вызвала Убер, просто случайно в Нью-Йорке и приезжает девушка, вот такая симпатичная, и оказывается, что она родная сестра моего парикмахера Леши Андерсона. Вот как? В многомиллионном городе вот так вот случайно мы встретились. Это невероятно, круто!", - поделилась Полякова.

Также артистка похвасталась шикарными кадрами, сделанными на фоне Манхэттена с катера. На город уже упали сумерки и небоскребы засветились мириадами "звездочек"-огоньков. Оля предстала в шубке светлого цвета, с распущенными волосами и минимумом косметики на лице.

"Сзади меня горят здания Манхэттена... очень красиво, скажите?", - певица даже и не пыталась скрыть свой восторг, улыбаясь в объектив и буквально визжа от момента.

Ранее мы сообщали, Полякова находится на гастролях в Северной Америке. На днях она эпатировала публику, выложив кадры, на которых предстала в обнимку с полуголым мужчиной в трусах. Оказалось, прогуливаясь по Таймс-Сквер в Нью-Йорке Оля встретил артиста, переодетого в костюм ковбоя, развлекающего туриста. Правда, костюм - это громко сказано, так как на мужчине из одежды были только белые трусы, шляпа и сапоги.

На одном из кадров "голый ковбой" сделал вид будто бы гладит Полякову по "пятой точке", что вызвало ее бурный смех. Также американец попытался пощекотать певицу, крепко ухватившись за ее талию.

Кроме того, мы рассказывали, как Полякова со своей командой попали в неожиданную ситуацию в Торонто в Канаде. Им надо было лететь в Чикаго на выступление, но из-за снегопада рейс отменили. Тогда певице пришлось забыть о комфортабельном бизнес-классе и трястись порядка 10 часов в микроавтобусе, чтобы добраться до пункта назначения.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.