Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала ролик со своего выступления

Могилевская в этот раз явилась публике в красном шикарном платье. Артистка ходит по сцене и поет песню "Я покохала". Декольте у певицы очень внушительное, как и разрез на ноге. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Наташенька. Умничка восхищаюсь Вами. Так держать.", "Как всегда новая песня - Хит!!!!!", "Умница и 'пахарь'. Спасибо за творчество!!!".

Ранее мы сообщали, что Могилевская напугала украинцев резкими изменениями во внешности.

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская заинтриговала сеть резкими изменениями во внешности

Обратим внимание, что на опубликованном видео Могилевская позирует в шапке с ушками, которые красиво двигаются. Однако поклонники девушки обратили внимание на ее внешний вид.

«Я не узнала Могилевскую», «Бабулечка», «У цыган в пробке купила ? Одеть так себе идея», «как бабка старая», «ООО, не узнал», «Боже мой! Кто это?», «Ну некрасиво же. Как бабушка в платочке», «Да, Натуля совсем старушка уже...года ни денешь никуда...», - пишут они.

Сообщалось, что Каменских и Могилевская похвастались роскошными телами на публике.

Каменских в этот раз выбрала черное прозрачное платье. Могилевская в свою очередь была в красном, а руки оказались очень пышными в данной одежде.

"Мероприятия - отличный повод встретиться с коллегам", - написала Могилевская.

Фанаты начали активно обсуждать совместное фото:

"Красавицы", "Вкусные шоколадки", "Могилевская красавица, а Настя ужас", "Цвет волос супер!", "Наталья, вы бомба", "Наряд у Могилевской супер , а Настя перебор....".

Напомним, Могилевская нагнулась в прозрачной юбке и показала своего идеального мужчину

А еще Politeka писала, что Могилевская забыла о белье и посветила прелестями в латексе

Также Politeka сообщала, что Могилевская в смелой позе показала свою главную гордость прямо на сцене



