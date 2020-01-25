Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой на целой серии кадров в разделе Стори.

Так, Настя решила переодеться перед камерой, сняв весь процесс в приложении Тик-Ток. При этом артистка позировала изначально без макияжа и в одной белоснежной рубашке.

Отметим, Настя выглядит достаточно довольной и без макияжа весьма привлекательной.

Ранее певица похвасталась несколькими жаркими образами для отдыха в Мексике.

«Are you ready?💥 Уже завтра премьера хита “MIAMI” в коллаборации с @jacobforever и @elgatoindio? Будем зажигать 💃 а, пока, помогите выбрать образ, в котором встречать премьеру: 1,2 или 3? Пишите в комментарии свой выбор», – спросила звезда в сети.

Она показала на видео три образа: романтический, в белом платье развевающемся на ветру с черным тонким пояском на талии и украшением на голове; в черной майке, кожаной черной юбке, кардигане без застежек и с чокером на шее; в платье с орнаментом бежевого цвета, рукава которого она спустила с плеч и засветила нижнее кружевное белье.

Третий образ она дополнила также серьгами-кольцами, поясом с железными заклепками, минималистическим браслетом на правой руке и ярким вечерним макияжем.

Так, пользователи сети начали писать свое мнение в комментариях, многие отметили, что им больше нравится третий образ звезды, более соблазнительный. Также нашлись и те, кому больше пришелся по душе второй и первый луки певицы.

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