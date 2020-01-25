В 1991 году она вместе с родными переехала в Ивано-Франковск.

Весной 2006 года Тина Кароль выпустила альбом Show me your love, затем последовали "Ноченька", "Полюс притяжения", ставший за три недели "золотым".

С песней "Show Me Your Love" Кароль представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2006", где заняла 7-е место.

В 2009 году Кароль получила звание "Заслуженная артистка Украины", а в 2017 году получила звание "Народная артистка Украины". Она стала "Самой красивой певицей Украины-2008" от конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2009".

Тина Кароль также была тренером в вокальных проектах телеканала 1+1 "Голос. Діти" и "Голос країни" и ведущей ведущей проекта "Танцы со звездами".

Сейчас певица стремится не распространяться о своей личной жизни. В последнее время ей приписывают роман с Даном Баланом.

Ранее мы писали, что на съемках первого эфира юбилейного песенного шоу «Голос країни» Тина Кароль якобы приревновала Дана Балана.

Участница проекта Василиса Старшова выбрала себе в качестве тренера Дана Балана. Тогда другой тренер Настя Каменских спросила Кароль, не ревнует ли она открытому поведению артиста. На что певица неожиданно ответила: "Да, я ревную"

Дан Балан сообщил, что Тина Кароль его вдохновила на написание нового альбома, а рядом с ней он теряется.