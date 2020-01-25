Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

В этот раз Леся порадовала новыми снимками в Инстаграм в разделе Стори. Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

Так, артистка показала, как радушно их с подругой встретила сеть популярных отелей, угостив экзотическими фруктами, местными вкусностями. После Никитюк отправилась на занятия спортом, о которых не забывает даже на отдыхе, чем порадовала сеть.

Тем не менее, поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

К слову, днем ранее звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой. Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Отметим, во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удоволсьвием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.

«#еда #їжонька #буковель Во время катания на лыжах сжигается 400-600 килокалорий за час- это достаточное количество, чтобы заставить вас бежать за спортивными ботинками.

Когда ты путешествуешь, как дышишь, покоряя новые страны, ты неизбежно пробуешь новую кухню. Мои гурманные замашки расцвели и приумножились. Но украинская кухня это мир божественных вкусов», – написала Леся.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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