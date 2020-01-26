Итальянская актриса и модель Моника Беллучи поделилась снимком со своего последнего выхода на публику.

Фото 55-летняя звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Актриса написала, что посетила праздничный ужин прошлым вечером. Поклонники Беллучи со всего мира стали хвалить актрису за ее прекрасный внешний вид.

«Вы можете научить любого, как быть прекрасной женщиной», «Красивая», «Невероятно», «Ты всегда номер один Моника, в этом мире нет женщины прекраснее тебя», «Королева», «Шикарно. Я тоже предпочитаю черный. Тебе идет. Ты лучшая. Я абсолютно серьезно. Ты лучшая», «Эталон красоты и женственности», - отмечают восторженные фанаты из Италии, США и России.

Совсем недавно Моника Беллучи сменила образ и подстриглась под каре. На публике она все чаще появляется в темных нарядах, которые практически полностью закрывают ее тело. Образы актрисы последних лет получаются в стиле «сицилийской вдовы», который активно продвигают Dolce&Gabbana. Несмотря на свой возраст Беллучи выглядит прекрасно и стильно. Ее по-прежнему считают одной из самых красивых и сексуальных женщин мира.

Моника Беллучи продолжает активно сниматься в кино, а также регулярно появляется на обложках модных журналов. Последняя работа актрисы в кино – съемки в шпионском триллере «Паук в паутине». Фотографии с профессиональных съемок Моника регулярно публикует на своей странице в социальных сетях. Она позирует в роскошных платьях, модных костюмах и даже в купальниках.

Отметим, что звезде не всегда удается быть идеальной. На одном из светских мероприятий она появилась без маникюра, а фотографы засняли грязь под ее ногтями. Эти фото мгновенно разлетелись по всему миру. Звездам таких оплошностей не прощают.

Напомним, что постаревшая Моника Беллуччи напугала траурным видом на модном показе: красавицу не узнать.

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи ошеломила видом вблизи: «Боже, идеальная женщина».

А еще Politeka сообщала, что божественная Беллуччи заворожила образом рядом с известным красавцем: «Невозможно поверить…».