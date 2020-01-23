Легендарна італійська актриса Моніка Беллуччі захопила ефектною появою на публіці в Парижі

Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, в столиці Франції зараз проходить один з найбільш важливих собитий фешн-світу – Тиждень моди. В Париж з'їхалися найпопулярніші моделі світу, які вже встигли погуляти легендарними подіумами, і актриси, прагнуть доглянути для себе нові брендові вбрання.

55-річна ікона стилю Моніка Беллуччі також серед гостей. У мережі вона показала фото, де зображена поруч зі знаменитим стиліст по зачісках Джоном Ноллетом. Зазначимо, що саме створення зачіски для Моніки Беллуччі коли стало першою роботою Ноллет із зіркою. Пізніше йому довірилися Ванесса Параді, Джонні Депп, джастін Тімберлейк, Ума Турман, Маріон Котійяр, Діана Крюгер і Мілен Фармер.

Але повернемося до Беллуччі. Актриса славиться тим, що вміє зробити чорний наряд неймовірно ефектним, в приклад багатьом зіркам. Це своє вміння вона продемонструвала і під час нового виходу в Парижі.

Актриса блищала в чорному монохромному образі, який є трендовим в цьому сезоні. Моніка Беллуччі одягла чорні широкі штани із завищеною талією, до яких підібрала шовкову блузу і атласний піджак. Образ вона доповнила туфлями на високих підборах і лаконічним прикрасам, які виглядали неперевершено.

Зазначимо, шанувальники по достоїнству оцінили ефектний образ.

«Не можу повірити, ти досконала», «Дуже стильний наряд», - пишуть їй в коментарях до фото.

Зазначимо, на тижні моди в Парижі Беллучі відвідала показ нової колекції Alexandre Vauthier. З цим дизайнерським брендом вона співпрацює вже кілька років, тому не змогла пропустити презентацію його одягу.

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