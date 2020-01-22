Моніка Беллуччі налякала постарілим виглядом під час останнього виходу в світ

Відома голлівудська актриса засвітилася в розкішному вбранні на показі Alexandre Vauthie днями в рамках Тижня моди в Парижі. Вона вибрала лаконічний чорний брючний костюм з чорною блузкою, яку прикрасила срібним ланцюжком. Її фото опублікували відомі різні акаунти в соціальній мережі instagram.

Її образ захопив шанувальників, але багато хто вже відзначили, що 55-річна зірка улюблених фільмів не виглядає так як і раніше помітно постаріла.

Її брюки з високою посадкою не обтягиваю зазвичай ноги, а вільно звисали вниз. Але підборів італійська актриса не змінила і обрала туфлі на високих підборах, а в руки взяла клатч в тон всьому поряд. Волосся їй поклали в об'ємну укладку, а макіяж зробили в коричневих тонах, який старить її обличчя ще більше.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі вразила ефектним видом в рекламному ролику. Італійська актриса Моніка Беллуччі знялась для рекламного відео, як у відвертій сукні робить собі макіяж. На кадрах можна побачити вражаюче декольте і яскраві риси 55-річної актриси.

Спочатку над образом актриси ефектно порадотали стилісти, а Моніка вже внесла завершальні штрихи. А саме – нафарбувала прямо в кадрі губи яскраво-червоною помадою.

Вона інтригуюче посміхалася на камеру, опускала очі ниць, крутилася і грала очима. Її неймовірну красу і чарівність по достоїнству оцінили в мережі. У коментарях під відео шанувальники актриси почали дарувати їй всілякі приємні компліменти.

Цікаво, що протягом одного дня відео з Монікою Беллуччі набрало півмільйона відміток «мені подобається» і тисячі коментарів від користувачів мережі.

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