Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Аня часто признается поклонникам в своих «грехах» и рассказывает про реальные недостатки. Она не ретуширует свою жизнь на словах, правда фотографии пропускает через большое количество фильтров, на чем однажды попалась. После полученной критики в свой адрес, артистка принялась заниматься собой и сегодня показала целую подборку кадров в стильный образах.

Отметим, сделала это звезда в рамках набравшего популярность среди звезд челленджа - dollyparton.

Отметим, все началось со знаменитой Долли Партон. Так, знаменитость опубликовала коллажи из 4-х фотографий, которые бы она опубликовала в различных соцсетях, решила показать четыре стороны себя – профессиональную, семейную, стильную и сексуальную. Этому примеру решили последовать тысячи фанатов в том числе и звезды. Присоединилась и Седокова.

Вот что написали по поводу увиденного в Инстаграм.

Днем ранее же Анна решила показать довольно скромный кадр, представив его на своей странице в Инстаграм. На нем она позирует на пляже сидя у пальм в белой хлопковой пляжной накидке. В посте к снимку же звезда рассказала о запуске нового российского шоу "Женский стендап".

«Как трудно иногда говорить о своих проблемах, рассказывать о том, что хотелось бы скрыть. Но я думаю, что мы не должны молчать, потому что чужой опыт может помочь кому-то справиться с трудной ситуацией.

Когда знаешь, что ты не одна, пережить некоторые вещи становится намного проще! Женщина имеет полное право на то, чтобы рассказать всем о том, что ее беспокоит. Причем рассказать об этом с высоко поднятой головой и даже жестким юмором!

В общем, это реальная терапия для женщин, это крутой жанр, я считаю это очень полезный для всех нас, девочки, проект!», – рассказала Анна под новым кадром.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом