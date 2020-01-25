Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отпуска

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«А теперь джакузька», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно Никитюк, которая показывает сперва джакузи, а потом роскошные формы в облегающем купальнике. При этом она якобы целует всех своих поклонников.

Однако они не смогли высказаться об идеальных формах звезды – кадры Никитюк выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе.

В этот раз Леся порадовала новыми снимками в Инстаграм. Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

Так, артистка показала, как радушно их с подругой встретила сеть популярных отелей, угостив экзотическими фруктами, местными вкусностями. После Никитюк отправилась на пляж, откуда уже выставила несколько пикантных кадров в черном бикини.

Ведущая позирует на пляже в черном бикини, но увидеть можно лишь его лиф. Внимание привлекают ее внушительные "ягодицы" из песка. Леся оперлась на локоть и улыбается в объектив. Также в кадр попали ее длинные стройные ножки.

"Відмічайте в коментарях персик своєї подруги", - шутливо написала под новым фото Никитюк.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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