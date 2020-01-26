На новом фото можно детально рассмотреть внешность певицы, которая очень сильно изменилась

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева впечатлила поклонников своим внешним видом

Как сообщает Politeka.net, похоже Алла Пугачева встретила Китайский Новый год без своего мужа российского юмориста и телеведущего Максима Галкина. Ведь он тем временем находится с гастролями в Новой Зеландии.

Но певица не унывает, ведь компанию ей составил звездный коллега Александр Буйнов. О чем она сообщила на своей странице в сети Instagram.

Так, Примадонна опубликовала снимок на котором она и Буйнов сидят за праздничным столом в китайском ресторанчике. Судя по всему, артисты прекрасно провели время в компании друг друга: на их лицах сияют счастливые улыбки.

Кроме того, на фото можно детально рассмотреть внешность певицы, которая очень сильно изменилась. При этом еще в начале января Пугачева выглядела совершенно иначе.

"Гуляем с друзьями по Китайски.С Новым годом!!!", - подписала соответствующий снимок Алла Пугачева.

Пользователи сети принялись активно комментировать снимок Пугачевой. Многие комментаторы восхваляли внешний вид исполнительницы. Другие отметили, что Пугачева сама на себя не похожа. Также свой комментарий оставил российский композитор Игорь Николаев, который написал следующее: "Ух ты!💥Классно вам!)".

"И снова девочка)", "Красотка 👌", "Не узнать- красавица 😍", "Вылитая Аллегрова", "Алла! все милее,все краше и молодее🌹Так держать✊С праздником вас !!!", "На Аллу не похожа совсем", "совсем не похоже))) скорее на Лайму вайкуле) ох уж эти пластические операции".

Также ранее сообщалось, что муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как выглядит с бородой.

На селфи он позирует судя по всему в ванной, в банном белом халате. Его взгляд строгий, серьезный.

Можно рассмотреть вблизи его ярко-зеленые глаза. Но больше всего бросается в глаза две косички, заплетенные в его бороде, а также украшенные деревянными бусинами на китайский манер.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин насмешил дерзкой выходкой, Пугачевой должно быть стыдно.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.