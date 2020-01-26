Звездые супруги огорошили новостью о своих планах на ближайшее будущее

Настя Каменских и Потап пытаются завести ребенка

Известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (сценический псевдоним – Потап) и украинская певица Настя Каменских (NK), которые поженились в конце мая прошлого года, рассказали о желании стать родителями в ближайшее время. Об этом пишет NewFormat.

Во время эфира шоу «Голос країни» рэпер признался, что они с Настей уже пытаются зачать ребенка. Он признался, что у Димы Монатика подрастают прекрасные сыновья, которые его вдохновляют завести малыша.

Сама Настя Каменских тоже не против завести маленькую копию своего мужа.

«Леша просто невероятный, с ним так весело, он действительно, как ребенок», – сказала певица, добавив, что было бы здорово, если бы таких «детей» дома было двое.

Интересно, что Алексей Потапенко был женат, его экс-супруга Ирина Горовая финансист и работает директором в продюсерском центре «MOZGI Entertainment». В браке с Горовой у Потапенко родился сын в 2008 году – Андрей, с которым Алексей часто видится по выходным. Причиной развода в 2014 году стало не импульсивное решение и эмоции, они утверждают, и у исполнителя, и у его супруги уже давно была личная жизнь на стороне.

Андрей Потапенко – очень творческий и активный мальчик и юный влогер. В 2017 году был соведущим на одном масштабном мероприятии с известным телеведущим Анатолием Анатоличем.

Напомним, что ранее, по возвращению с отпуска, Каменских похвастаться своей фигурой на фото, которые сделала в Мексике.

Так, певица представила кадр, на котором позирует в легком коротком атласном платье песочного оттенка. Настя подчеркнула свою талию широким кожаным поясом с металлическими вставками. Для большей пикантности Настя приспустила с плеч часть наряда и показала кружевное белье.

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