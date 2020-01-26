Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников не только своими песнями, но и снимками

Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, на которой делится фотографиями, сделанными как во время фотосессий, так и повседневной жизни, пишет Рoliteka.net.

Последние кадры именно такие.

32-летняя певица решила спросить у поклонников, какая фотография им больше по душе.

«Доброе утро☀️ Напиши в комментарии какая фотка тебе нравится больше, 1 или 2? ♥️"» - спросила своих поклонников певица.

Она показала два снимка, на которых позирует в черном топе и кардигане без застежек, а на голове у нее странная прическа в виде косички.

Свой образ она дополнила серьгами-кольцами, минималистическим браслетом на правой руке и ярким макияжем.

Фотографии мало чем отличаются, кроме как ракурсом. Однако меньше чем за час они набрали свыше 50 тысяч отметок «мне нравится».

В комментариях пользователи сети растерялись. Некоторые не смогли выбрать, какое фото лучше, отметив, что они все хороши, другим, наоборот, не понравилась никакая из представленных фотографий.

«Фото 2 просто бомба!!!! Настя, Вы шикарна», « Никакая», «Все, ты прекрасная», «Красотка», «Хорошая ты малышка жаль что не моя))», , - пишут в сети.

Отметим, Настя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой в цветастом платье светлого оттенка.

Главной изюминкой образа стало украшение в волосах и на лбу певицы, сделанное в необычном стиле. Пользователи не поняли к какому стилю относиться данный аксессуар, но некоторые отметили, что есть в этом не-то индийское, не-то цыганское, не-то мексиканское.

«Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Нужно лишь найти возможности их реализаций🥰 Следуйте своим мечтам и пусть все желаемое будет в вашей жизни💫», – написала Анастасия.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное