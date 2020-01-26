Российский юморист и шоумен Максим Галкин после концерта в Новой Зеландии, прилетел в Тасманию, пока Пугачева находится с детьми в РФ

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал фото с аэропорта в Тасмании, где он позирует вокруг чемоданов со своим рюкзаком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу шоумена.

«А я уже в Тасмании! Кто был в Тасмании? Что стоит посмотреть? #вонакудазанесло», – спросил он у своих поклонников в сети.

На фото Галкина запечатлели сидящем в импровизированной фотозоне среди аэропорта. Он сидит смущенный, в джинсах, футболке и спортивной кофте, и улыбается.

В комментариях поклонники Галкина написали, что они не богаты, чтобы вот так разъезжать, как он. Некоторые же отметили его внешний вид.

«Максим, мы не богатые!», «Милая фотка», «И мыши, мыши. Они пришли)))», «Крутяк!! Вомбатов, наверное.. или кто эти милые зверьки?», «Ничего не могу посоветовать - туда пока не добрался даже я...😎🏝️», «При Максиме был багаж! Рюкзак, чемодан, саквояж», «Ой сколько тасманииских дьяволов 👌», «Прикольное фото», «Максим, Вы такой необычный человек, очень искренний!!!💐💐💐😍😍😍😍», «Я не была😔. С удовольствием посмотрю ваши сторис от туда. Максим, а вы с детишками полетели?», «Думала ваши чемоданы», «Это наверное памятник путешествующим? На этом фото вы такой скромняга 😉☺️», «Вот это да! Это вам не опостылевшие всем Мальдивы или Доминикана)))», « Там, кажется, есть тасманский дьявол!» ,– пишут в сети.

Стало также известно, чем именно, кроме туризма, будет заниматься Максим Галкин за несколько океанов от жены. Как и в Новой Зеландии, комик планирует выступать. Об этом обмолвились его поклонники под фото: «И в Тасмании знают Галкина?», «ещё как. В Сиднее, на сколько я знаю, все билеты проданы».

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

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