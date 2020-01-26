Программу , которую ведет муж умершей Жанны Фриске обвинили во лжи и подали в суд

Об этом сообщает Starhit.

В частности, супруг российской певицы Милены Дейнеги бизнесмен Евгений Самусенко намерен получить от авторов шоу денежную компенсацию.



По словам бизнесмена, он согласился принять участие в программе ради пиара его жены, за что ему заплатили 50 тысяч рублей.



«Меня с женой пригласили принять участие в программе Шепелева и изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов», — говорит он.

По сценарию причастным к исчезновению украшения должен был стать якобы любовник певицы Илья Горовой. Однако, в ходе передачи, были внесены изменения, которые не обговаривали. В результате, виновным в краже выставили самого Самусенко.



«Я и раньше подозревал, что полиграфолог Роман Устюжанин озвучивает не реальные показания, а такие, какие нужны создателям программы. Но в данном случае это стало очевидным. А самое неприятное — на этом программа закончилась. Ничего возразить мне не дали», — добавил Самусенко.

Ранее мы писали, муж умершей Жанны Фриске ошеломил пикантной подробностью

Бывший украинский телеведущий Дмитрий Шепелев, который долгое время работал на телеканале «M1», поделился историей о том отрезке времени.

Известно, что сейчас Шепелев работает на российском телеканале, а также он жил с певицей Жанной Фреске до ее смерти.

В своем посте в Инстаграм, опубликованном некоторое время назад, телеведущий рассказал — он трудился с известной украинской ведущей Василисой Фроловой. Много лет назад оба вели утреннее шоу на «M1».

Как признался Шепелев, для него это была не работа, ведь они с Василисой «валяли дурака» каждое утро, пять дней в неделю. По словам телеведущего, однажды они вышли в эфир голыми.

«Серьезно. Не вру. Утро после праздника Ивана Купала. Да, утро, прямой эфир и ноль одежды 🤷🏼‍♂️», — написал Шепелев.

Напомним, Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

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