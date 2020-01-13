Жены принцев Уильяма и Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно, всегда находятся в центре внимания

Недавно герцоги Сассекские заявили о сложении с себя полномочий, после чего раскрылись подробности отношения между Кейт и Меган.

Как оказалось, жены принцев разговаривали между собой примерно полгода назад. Общение прервалось после того, как Меган и Гарри удалились из семейного чата в Whatsapp, пишет Sunday People со ссылкой на свой источник.

Стоит отметить, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон видели вместе во время финального матча Уимблдонского турнира. Герцогиня Кембриджская постоянно наклонялась к Сассекской, чтобы поддержать разговор. При этом было заметно, что Маркл настроена не очень дружелюбно.

На данный момент герцоги Сассекские больше всего общаются с Элтоном Джоном, с которым они разговаривают практически каждый день.

Известно, что Меган и Гарри приняли решение об отказе от своих обязанностей самостоятельно, а певец поддержал их.

Напомним, Елизавета II очень огорчилась, узнав новость о сложении Гарри и Меган полномочий, поэтому 13 января в поместье Сандрингем пройдет семейное собрание.

На мероприятии будут присустствовать принцы Чарльз и Уильям, а также сами виновники - герцоги Сассекские. К слову, Меган Маркл сейчас уехала из страны, но вернется для этого случая.

Подчеркнем, пара сообщила, что создаст собственную благотворительную организацию и будет жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Ранее мы писали, что стало известно, как реагирует на ситуацию с отказом от королевских привилегий Меган Маркл и принца Гарри его брат принц Уильям.

Его очень печалит то, что он уже не так, как раньше, близок с братом Гарри, сообщает британская газета Times со ссылкой на друга Уильяма.

Принц отметил, что теперь между ними с братом нет такого единения, как раньше, что теперь они "отдельные единицы".

Напомним также, что принц Гарри поругался с давним другом Дэвидом Бекхэмом из-за супруги Меган Маркл, которая набросилась на светскую львицу Викторию Бэкхем. Последняя якобы слила много информации о Меган прессе.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.