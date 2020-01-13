Жены принцев Уильяма и Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно, всегда находятся в центре внимания
Недавно герцоги Сассекские заявили о сложении с себя полномочий, после чего раскрылись подробности отношения между Кейт и Меган.
Как оказалось, жены принцев разговаривали между собой примерно полгода назад. Общение прервалось после того, как Меган и Гарри удалились из семейного чата в Whatsapp, пишет Sunday People со ссылкой на свой источник.
Стоит отметить, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон видели вместе во время финального матча Уимблдонского турнира. Герцогиня Кембриджская постоянно наклонялась к Сассекской, чтобы поддержать разговор. При этом было заметно, что Маркл настроена не очень дружелюбно.
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На данный момент герцоги Сассекские больше всего общаются с Элтоном Джоном, с которым они разговаривают практически каждый день.
Известно, что Меган и Гарри приняли решение об отказе от своих обязанностей самостоятельно, а певец поддержал их.
Напомним, Елизавета II очень огорчилась, узнав новость о сложении Гарри и Меган полномочий, поэтому 13 января в поместье Сандрингем пройдет семейное собрание.
На мероприятии будут присустствовать принцы Чарльз и Уильям, а также сами виновники - герцоги Сассекские. К слову, Меган Маркл сейчас уехала из страны, но вернется для этого случая.
Подчеркнем, пара сообщила, что создаст собственную благотворительную организацию и будет жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.
Ранее мы писали, что стало известно, как реагирует на ситуацию с отказом от королевских привилегий Меган Маркл и принца Гарри его брат принц Уильям.
Его очень печалит то, что он уже не так, как раньше, близок с братом Гарри, сообщает британская газета Times со ссылкой на друга Уильяма.
Принц отметил, что теперь между ними с братом нет такого единения, как раньше, что теперь они "отдельные единицы".
Напомним также, что принц Гарри поругался с давним другом Дэвидом Бекхэмом из-за супруги Меган Маркл, которая набросилась на светскую львицу Викторию Бэкхем. Последняя якобы слила много информации о Меган прессе.
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.