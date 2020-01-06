Девочка поражает публику снова и снова

Четырехлетняя дочь британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, Шарлотта, обладает боевым характером

Такой вывод можно сделать из событий, героиней которых девочка стает. Возможно даже, что Виндзоры будут ходить перед девочкой по струнке.

Маленькая принцесса всегда запоминается своими выходками. Девочка может просто помахать рукой и уже становится "изюминкой" любого мероприятия.

Шарлотту любят за уверенность в себе. Девочка на фоне спокойного брата кажется большой озорницей.

Некоторые называют девочку "секретным оружием" королевской семьи.

Эксперт Либби Первс рассказала Daily Mail, что девочка знает, когда можно показать характер, а когда - нет. Ребенок показал язык фотографам на королевской регате, прогоняла журналистов во время крестин брата Луи.

А перед церковной службой в Сандрингеме девочка была очнь вежливой и дружелюбной, и даже сделала реверанс Елизавете II.

По словам эксперта, такие девочки, как Шарлотта командуют в своей семье. Они упрямые и вьют веревки со своим родителей. Шарлотта - бунтарка, и ее характер не усмирить уроками этикета.

Либби Первс уверена - характер девочки таков, что Шарлотта легко может сменить платьица на брюки.

Напомним, в конце декабря 2019 года британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон обещали сообщить важную новость и прямо накануне Нового года пара выдала все.

До важного заявления люди предполагали, что речь пойдет о четвертой беременности герцогини Кембриджской, однако оказалось нет.

Итак 31 декабря пара объявила о важном проекте, который касается спасения Земли.

В частности, принц Уильям рассказал о премии 2020 года Earthshot Prize за действия, направленные на восстановление планеты.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в своем Инстаграм интересным видео.

В коротком ролике демонстрируются самые яркие события жизни членов королевской семьи за 2019 год.

За прошедший год состоялось много международных поездок, прошли парад в Лондоне и официальные приемы.

Были и знаменательные события в семейной жизни герцогов Кембриджских. Их дочь, Шарлотта, пошла в первый класс.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

Также Politeka писала о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в сеть попало фото, которое пробирает до души.