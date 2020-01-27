Артистки позировали в ярких вечерних нарядах и без пикантных нюансов - не обошлось...

Легенда украинского шоу-биза Наталья Могилевская покрасовалась в откровенном наряде

Звездная украинская исполнительница поздравила именинницу Тину Кароль и опубликовала к случаю совместное фото с коллегой по цеху. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так на новом опубликованном фото, Наталья Могилевская позировала в алом платье - вся в паетках, со стильной укладкой и эффектным разрезом в наряде - Могилевская, кажется, просто превзошла сама себя. На бекстейдже "Танців з зірками" обе украинские поп-дивы - смотрелись просто потрясающе.

Как известно, 25 января Тина Кароль праздновала свой 35 день рождения, и Наталья Могилевская была одной из тех, кто поздравил звезду с важной датой:

"Тина, с днем рождения! Ты прекрасный цветок украинского шоу-бизнеса. Будь счастлива и любима!", - подписала опубликованный снимок Наталья.

Фолловеры певицы отметили, что архивное фото просто "супер", а фигуры звезд сцены в "изящных" декольтированных нарядах - просто "загляденье".

Ранее мы сообщали о том, что Наталья Могилевская на новом фото позировала в цветастом платье с высоким разрезом на колене. Виднеются и стройные ноги Могилевской.

Артистка, как и телеведущая, широко улыбаются. О внешнем виде первой, восторженные фанаты отзываются весьма высоко, дескать, Наталья так помолодела и похорошела:

«Красотки!!!!»

«Огонь»

«Наталья! Вы красавица! Платье роскошное!!!🌹»

«Супер❤😍»

«Огонь»

Напомним и о том, что ранее Могилевская продемонстрировала потрясающую физическую форму.

Могилевская в этот раз явилась публике в черном мини-платье. Артистка появилась перед камерами не одна, а в окружении танцоров. Более десяти человек окружили Наталью - мужчины, котрые стояли ближе всего к ней, держат украинскую знаменитость за руки:

«В окружении замечательных танцоров, а как проходят ваши выходные?», - подписала исполнительница фото. Стоит отметить также, что снимок получился очень ярким, дамы были в бирюзовых платьицах, мужчины в костюмах и все это на фоне декорированной блестками стены. Большинство из тех, кто позировал - улыбались, что придало снимку еще большей привлекательности.

Напомним, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте

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