38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак показала своего трехлетнего сына Платона на отдыхе на Мальдивах

Как передает Politeka.net, знаменитость на днях поделилась фото малыша в своем микроблоге в Инстаграм. Улыбающийся кроха сидит на белом песочке у океана. Пользователи сети сразу же стали обсуждать внешность маленького красавчика-блондина.

Примечательно, что многие отметили, что Платон - копия Ксении. При этом на отца - актера Максима Виторгана - ни капли не похож.

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"Миляга"

"Хорош пацан 👍"

"Просто очаровашка!"

"Какой же он сладенький❤️"

"Похож на маму 🙏🏻"

"Вылитая сама!!😘"

"Мамина копия, маленькое солнышко!!!😁"

ксения собчак максим виторган

Напомним, в 2019 году стало известно, что Ксения Собчак разошлась со своим мужем Максимом Виторганом, с которым они были вместе с 2013. Более того, в сентябре прошлого года известная телеведущая снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал режиссер Константин Богомолов.

Ранее в сети активно обсуждали, почему после свадьбы Собчак с мужем живут отдельно. По одной из версий, Ксения отложила сожительство из-за сына, мол, ему надо привыкнуть к новому папе. Однако, все точки над "i" расставила ее мать Людмила Нарусова. В настоящее время Собчак строит огромный дом в Подмосковье, а сама с мамой и сыном живет рядом в таунхаусе. По словам Нарусовой, пока особняк недостроен, им просто всем не хватило бы места во временном жилище.

Ксения Собчак, Константин Богомолов

Также мы писали, Собчак на днях резко высказалась, когда ей предложили "прорекламировать новые поправки в конституцию". Реакция звезды ошеломила ее поклонников в Инстаграм. Ксения с использованием нецензурных слов послала "рекламщиков", а также предупредила: "И я предлагаю всем внимательно следить за теми, кто сейчас начнет писать про то, как важно сходить на референдум и какие важные поправки в конституцию должны быть приняты. Ну или пусть подписывают  #направахрекламы".

Напомним, муж Собчак выставил пикантные прелести жены напоказ: "под прозрачным белым платьем скрывается..."

Как сообщала Politeka, Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина, скандальное видео.

Также Politeka писала, что Собчак после свадьбы разразилась бредом об Украине: «нужно добить и дожать».