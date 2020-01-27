38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак показала своего трехлетнего сына Платона на отдыхе на Мальдивах

Как передает Politeka.net, знаменитость на днях поделилась фото малыша в своем микроблоге в Инстаграм. Улыбающийся кроха сидит на белом песочке у океана. Пользователи сети сразу же стали обсуждать внешность маленького красавчика-блондина.

Примечательно, что многие отметили, что Платон - копия Ксении. При этом на отца - актера Максима Виторгана - ни капли не похож.

"Улыбается как бенефициар переназначенный в правительстве"

"Миляга"

"Хорош пацан 👍"

"Просто очаровашка!"

"Какой же он сладенький❤️"

"Похож на маму 🙏🏻"

"Вылитая сама!!😘"

"Мамина копия, маленькое солнышко!!!😁"

Напомним, в 2019 году стало известно, что Ксения Собчак разошлась со своим мужем Максимом Виторганом, с которым они были вместе с 2013. Более того, в сентябре прошлого года известная телеведущая снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал режиссер Константин Богомолов.

Ранее в сети активно обсуждали, почему после свадьбы Собчак с мужем живут отдельно. По одной из версий, Ксения отложила сожительство из-за сына, мол, ему надо привыкнуть к новому папе. Однако, все точки над "i" расставила ее мать Людмила Нарусова. В настоящее время Собчак строит огромный дом в Подмосковье, а сама с мамой и сыном живет рядом в таунхаусе. По словам Нарусовой, пока особняк недостроен, им просто всем не хватило бы места во временном жилище.

Также мы писали, Собчак на днях резко высказалась, когда ей предложили "прорекламировать новые поправки в конституцию". Реакция звезды ошеломила ее поклонников в Инстаграм. Ксения с использованием нецензурных слов послала "рекламщиков", а также предупредила: "И я предлагаю всем внимательно следить за теми, кто сейчас начнет писать про то, как важно сходить на референдум и какие важные поправки в конституцию должны быть приняты. Ну или пусть подписывают #направахрекламы".

Напомним, муж Собчак выставил пикантные прелести жены напоказ: "под прозрачным белым платьем скрывается..."

Как сообщала Politeka, Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина, скандальное видео.

Также Politeka писала, что Собчак после свадьбы разразилась бредом об Украине: «нужно добить и дожать».