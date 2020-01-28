Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова улетела в Токио (Япония)

Спортсменка опубликовала несколько кадров своего путешествия, пишет Рoliteka.net.

Анна предсатала в блестящей куртке сиреневого оттенка, черных брюках и кроссовках. Дополнил ее образ черный клатч.

Звезда широко улыбалась и выглядела превосходно.

Девушка прогулялась по улице Токио показав несколько видов. Известно, что Япония славится своими технологиями, это видно даже по зданиям и рекламным вывескам.

"Одна из самых центральных и модных улиц #токио 🏙🎀", - подписала фото красотка.

За три часа пост гимнастки собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"😍прекрасная 👏", "Аничка- ты как всегда красивая. Но почему именно Токио и именно сейчас?", "Там Коронавирус", "Какая вы всё-таки КРАСИВАЯ!!!", "Вам не страшно было ехать туда откуда все бегут? Вот так потом и переносятся вирусы на другие континенты", "Аня беги оттуда, люди в масках ходят лучше не рисковать 😣", - написали пользователи сети.

Отметим, что короновирус распространился по Китаю, а не по Японии. На данный момент количество жерт достигло 80.

Кроме этого, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.

Напомним, Аня Ризатдинова сделала селфи, которое подписала цитатой советской артистки Фаины Раневской «Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная **па. Так что меньше пафоса господа».

Всего за несколько часов пост набрал около 5000 лайков. Поклонники спортсменки соглашаются со звездой, что это высказывание очень удачно описывает реалии современного мира.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова посетила день рождения Ирины Блохиной, с которого показала яркий фотоотчет. Компания собралась отмечать праздник в ресторане «Не только рыба».

Для празднования гимнастка надела двухслойное шелковое платье, высокие сапоги ботфорты, а сверху на плечи накинула укороченный жакет. Она дополнила образ массивными серьгами в виде золотых колец и золотым браслетом в минималистическом стиле.

Напомним, фаворитка Ямы застыла на диване с раздвинутыми ногами

А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы поразила личными фото в жарких позах

Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы показала идеальное тело в тесном топе