В ночь на 27 января в Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения премии "Грэмми"

На ярком мероприятии присутствовало множество звезд, некоторые из них выбрали весьма экстравагантные наряды.

В частности, 46-летняя модель Хайди Клум вышла в свет в прозрачном платье с пайетками и глубоким декольте.

Артистка Приянка Чопра также пришла в платье с глубоким декольте, грудь едва не вываливалась, пишет OBOZREVATEL.

Модель Крисси Тейген не стала исключением и предстала в платье с декольте.

Визажист-трансгендер Никита Драгун появилась в откровенном платье, выставив напоказ фигуру.

Певица Пиа Миа также продемонстрировала фигуру в откровенном наряде.

22-летняя автор песен Ниджа Чарльз появилась в смелом наряде.

Одним из самых эпатажных стал выход исполнителя Рики Ребела. Артист вышел в красном кожаном костюме с вырезами, оголив ягодицы.

Напомним, звезда мировых подиумов Хайди Клум показала превью нового сезона популярного во всем мире телевизионного шоу "Топ-модель" - в данном случае - "Топ-модель по немецки".

Хайди предстала перед камерами в полупрозрачном платьице, а также пару раз - в экстремальных мини. На видео артистка не сдерживает эмоций - очень болеет за начинающих моделей.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум предстала в экстремальном мини-платье - она вся блестела, словно новогодняя елка. Знаменитость забросила ноги на диванчик и уверенно смотрит в камеру.

Образ дополнил яркий макияж - напомним, Клум уже 46, но немка не перестает удивлять публику - прекрасная фигура, она все же не утратившее былой привлекательности, у нее активный образ жизни і молодой супруг.

Напомним также, что Хайди Клум предстала в модном корсете и пальто поверх него. В кадре модель будто пытается сбежать от толпы поклонников, которая, тем не менее, ее не особо и беспокоит, так как за ограждением.

Ранее мы писали, что Приянка Чопра на "Золотом глобусе 2020" предстала в розовом платье.

Наряд идеально подчеркнул фигуру знаменитости.

Шлейф платья касался пола, а также было приспущено с плеч.

Напомним, Энистон, Чопра и другие звезды покорили "Золотой глобус-2020": топ незабываемых нарядов

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria's Secret Хайди Клум едва удержала сочные «вишенки» в тесном корсете: «девушка-мечта»

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