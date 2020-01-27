Потап теперь не знает, как не перепутать жену с юной певицей

На шоу «Голос країни 10» пришла маленькая копия Насти Каменских

В десятый сезон шоу « Голос країни» прошла 16-летняя Карина Балашова из Днепра, ее в свою команду хотели взять Потап с Настей Каменских и Дан Балан. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Второй выпуск юбилейного, десятого сезона шоу « Голос країни» состоялся 26 января на телеканале «1+1» в 21:00. Выпуск уже успели опубликовать в сети, где он успел собрать сотни реакций украинцев.

6-летняя Калина Балашова из Днепра, по словам ее друзей, — это маленькая NK, которая не только внешне напоминает певицу Каменских, но и по вокальным данным. Балашова также хочет выучить английский и испанский языки, чтобы прославлять страну на весь мир.

Она смела песню "I like it" в светлых штанах с высокой талией и вместо топа Балашова надела нижнее кружевного белье цвета марсала. По примеру Каменских, она решила уже в свои 16 лет выступать на сцене в белье.

«Запрещенный прием тебе показывает Потап», – шутил телеведущий на шоу, когда девочка выбила команду.

Когда она все-таки выбрала Настю и Потапа, рэпер иронично сказал: «Главное – теперь вас не перепутать».

В сети также высказали свое мнение о выступлении Карины Балашовой пользователи сети:

«Девочка харизматичная ,прикольная умеет завести публику ...но до голосов других участников не дотягивает ))», «Что за базар устроили Каменских и Потап, противно реально», «Не зашло. Английское произношение не очень хорошее. Девушка не цепляет. Увы...», «меня скоро начнет тошнить от этого Настиного "солнышка"», «Вначале, когда эта девочка восторгалась своим кумиром в интервью, то было предсказуемо, кого она выберет🤦‍♀️», «16 лет, вы шутите? Я в 16 бантики с волос сдирала только», «Кто-нибудь понял её английский!? Вообще ни одного слова не разобрать, что-то промычала в этих брекетах», «Вообще на Каменских не похожа, спела хорошо», «Потап: главное вас теперь не перепутать! 😂 не переживай с женой то не будешь путать», «кудряшки до кудряшек. Класс!», – пишут в сети.

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