79-летняя российская актриса Лариса Голубкина попала в больницу

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Mash, Голубкина вот уже несколько дней как проходит обследование. Пока медики не ставят никаких диагнозов. Известно, что актриса страдает от гипертонии и высокого давления. Она находится в терапевтическом отделении, под постоянным наблюдением врачей.

Отметим, славу Ларисе Голубкиной принесла роль Шурочки Азаровой в музыкальной киноленте «Гусарская баллада». Ее героиня сбежала на войну 1812 года, переодевшись в мужской наряд. Партнером Голубкиной по картине стал Юрий Яковлев, исполнивший роль поручика Ржевского.

Спустя много лет она сыграла еще в одной картине, также имевшей успех – «Трое в лодке, не считая собаки». В этой ленте снимался в главной роли ее супруг Андрей Миронов.

Ранее мы сообщали, на днях беда случилась с другой известной российской актрисой Натальей Андрейченко, которую все пост-советское пространство помнит и любит как Мэри Поппинс. Близкие 63-летней актрисы огорошили, заявив, что она, будучи в Мексике, больше суток не выходит на связь. До этого Наталья Эдуардовна жаловалась на ухудшение самочувствия.

О том, что артистка пропала, говорится у нее в микроблоге в Инстаграм. Она отдыхала у подруги в гостях в Кануне, одном из крупных мексиканских городов. Пожаловавшись на сонливость и слабость, Андрейченко села в машину и уехала. После этого перестала выходить на связь.

Также мы писали, еще одну российскую звезду настигла беда. Екатерина Волкова решилась рассказать правду о том, как потеряла нерожденного ребенка, последствия чего отразились не самым лучшим образом на ее здоровье. Врачам пришлось вызвать исскуственные роды, после которых артистка потеряла много крови и оказалась на пороге смерти. Во время переливания крови, Волкову заразили вирусом гепатита С.

Напомним, «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко безследно пропала в Мексике

Как сообщала Politeka, российская звезда тяжело больна, появилось тревожное обращение