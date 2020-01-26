Противоречивые вести о больной раком артистке Анастасии Заворотнюк взбудоражили россиян

В то время пока одни поклонники через чур переживают за судьбу звезды сериала "Моя прекрасная няня", нашли и такие, кто считает, что артистке уделяют слишком много внимания. Об этом они пишут в комментариях на российских сайтах.

В частности, по мнению некоторых россиян, журналисты должны оставить в покое больную актрису и обратить свои взоры на другие, по-настоящему важные проблемы.

"Не представляю, кому интересна судьба этой актрисулька одной роли – тупой няньки? Столько маленьких безгрешных детей болеют и тихо умирают от рака ( о них никто не пишет), а тут только и читаешь – Заворотнюк , бедная, несчастная.........фу! Надоели!", "Сколько проблем сейчас в стране, детям деньги на лечение всем миром собираем, а вы, товарищи журналисты, все о Анастасии Заворотнюк пишете..." – пишут люди.

Ранее мы писали, от известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк массово отказываются поклонники.

После сообщения, что Заворотнюк страдает от онкологии, фанаты актрисы перепугались. Первое время от звезды "Моей прекрасной няни" не было никаких данных. Зрители и коллеги строили только догадки о том, что происходит со знаменитостью. Фолловеры быстро поняли, что правды они не получат и начали активно отписываться от микроблога в поддержку актрисы. Аккаунт в день теряет около 500 фанатов.

Также мы сообщали, недавно сеть всколыхнули кадры будто бы со здоровой Настей, отдыхающей на курорте в Таиланде.

«На случайном снимке актриса проводит выходные с супругом — Петром Чернышёвым и не подозревает, что попала под прицел камеры. И хоть однозначно опознать Заворотнюк сложно, девушка на фото сильно похожа на любимую «няню», - писали в сети о скандальном фото.

Напомним, больную раком Заворотнюк настигла новая беда

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