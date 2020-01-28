Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которую называют любовницей продюсера Константина Меладзе, поделилась любимым образом из клипа

Эрика предстала в полупрозрачном боди, которое едва прикрыло ее грудь, пишет Рoliteka.net.

Тело девушки украшала сеточка, а грудь - пришитая к ней черная ленточка. Наряд идеально подчеркнул изгибы красотки. Она со страстью посмотрела в объектив, прикоснувшись руками к лицу.

Макияж Эрики был сделан с акцентом на глаза, черные стрелки с темными тенями подчеркнули их красоту.

"ЛюбоЛь #ЭрикаГерцег #ВИАГра #любимыекадры", - подписала снимок "любовница Меладзе".

Почти за сутки пост артистки собрал более 18 тысяч лайков и много комментариев.

"Идеальная⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️😉😉😉😉❤️❤️❤️❤️", "Фигурка- просто бомба💣 😍", "Когда премьера?!!!! Мы ждём от тебя песню 😭😭", "Оооохххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эрика - это очень мощно! 🙏🏼", "Вдохновила меня худеть. Уже -8 кг. Худеем дальше 💕", "Эрика,ты говорила что ВИА ГРА будет выступать на ЖАРЕ 2020,можешь сказать какого числа?", "Когда мы услышим исполнение песни 1+1?)", "Супер🌷", "Эрика а это правда что вы начинаете сольную карьеру", "Бомбическая Красотка❤️❤️❤️", "Ооо глазааа... Я влюблен 🔥🔥🔥💚👍", "Ты великолепна, Эрика😍", "О да🔥 шикарный образ❤️💥", - написали пользователи сети.

Отметим, слухи о том, что Эрика Герцег является любовницей Константина Меладзе появились давно, однако ни певица, ни продюсер их не подтверждают, а наоборот говорят, что это неправда.

Ранее мы писали, что Эрика Герцег порадовала поклонников фотографией.

На снимке звезда предстала в легком черном халатике с кружевом. Эрика подвязала домашний наряд поясом, чем подчеркнула тонкую талию.

Девушка вытянула ножки, стоя прямо у большого окна, за которым было видно голубую воду и небоскребы.

Напомним также, что Эрика Герцер, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская записали видеообращение в Инстаграм, представ в роскошных образах - на них были надеты короткие облегающие топы и мини-юбки. Наряды подчеркивали все достоинства красоток - пышные груди и тонкие талии.

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