Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

И лишь сегодня, практически спустя месяц после молчания в Инстаграм, певица заявила о своём возвращении. При этом сама Виктория раскрывать причины исчезновения отказалась, лишь подогрев интригу к собственной персоне.

«Дорогие мои, я так соскучилась по Вам!😊❤️ Знаю, меня давно не было...и большинство пользователей забросали меня сообщениями, куда же я пропала. Обещаю, что максимально подробно расскажу все! Но вначале мне интересно ваше мнение. Как вы думаете, по какой причине я так долго отсутствовала в Instagram? У кого какие догадки?😉», - интригующе написала Виктория.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на новый пост звезды, написав свои догадки, касающиеся пропажи артистки:

«Замуж вышла?», «Вышла замуж🤔», «Вышла замуж, родила, развелась 🤣», «Не выпускали из Вашей “страны”?», «Пополнение😍», «Любовь 🔥🔥🔥», «С возвращением @vikanablack 😃😉😍», «Отдыхала🤭)», «Отдыхала😍 ты заслужила этот отдых❤😍😍», «Глазки грустные.... Не хочу, что б грустили, болели.... Всех благ вам. 💖👍», «Беременность😍», «Свадебное путешествие 🎊🎉», «Уже хотелось вашей маме написать!!!! Как хорошо, что Вы вернулись!!!!! 🙏🙏🙏❤️».

Ранее певица показала снимок, который она сделала в столице Турции, Стамбуле.

"У правильного туриста должны быть, как у мухи, фасеточные глаза, чтобы все видеть и замечать!", - подписала снимок Смеюха.

При этом Вика сфотографировалась на фоне Голубой мечети, которая является первой по значению в Стамбуле. Поклонники пришли в неописуемый восторг от фотографий, отметив, что Вика дарит еще большую красоту Стамбулу.

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