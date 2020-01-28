Ольга и Наталья Сумские являются украинскими актрисами

В фан-группе Ольги разместили ее фото вместе с сестрой, пишет Politeka.net.

На снимке Ольга позирует в наряде коричневого оттенка и куртке в цвет, а ее сестра предстала в блузе и красных бусах. Женщины наклонились друг к другу так, что прикоснулись головами. Стоит отметить, что на этом фото очень хорошо видно, как похожи родственницы.

"Ох, какие же вы! Просто красотки", - написал один из пользователей сети.

В посте рассказывается, что Ольга просит сестру заскочить к ней, чтоб обняться и поцеловаться.

"Заманиваю ее или борщом вкусным, или тортиком или еще чем-то вкусненьким. Ранее мы чаще виделись, когда я даже мечтала неистово работать в одном театре с ней. А когда еще училась в Театральном институте, жила некоторое время у Натальи на кухне, раскладывала на стульях матрасик и ночевала, было такое. Вспоминаю о тех временах как о самых счастливых в нашем общении, это моя юность. Я очень сентиментальна, этого не стесняюсь, могу и расплакаться, когда вижу в кино юную сестру, особенную в "Кармалюке", всегда комок в горле», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Ольга поделилась пикантными кадрами в Инстаграм. На фото она нежится под одеялом: подняв руку, она касается лица, прикрывает пальцами глаза или подносит пальцы к губам.

Несмотря на то, что Сумская прикрыта одеялом, фото будоражат фантазию, а ее томный взгляд (с "дымным" макияжем) могут вскружить голову.

Ранее мы писали, что Ольга позировала со своей младшей дочерью Анной и мужем Виталием Борисюком. Также дочь и муж держат в руках маленьких собачек. Семейство позировало у елки.

Для посиделок с родными семья выбрала уютные свитера разных цветов.

"Празднуем Маланку вместе! 🥂Со Старым Новым годом, друзья! 🎄🤩 Пусть все старое останется в прошлом и придет новое, хорошее и радостное в каждый дом! ❤️", - написала звезда.

Напомним также, что 53-летняя украинская актриса Ольга Сумская ошарашила поклонников заявлением о беременности старшей дочери.

29-летняя Антонина Паперная в начале этого года выдала "округлившийся" секретик.

Напомним, Винник встал между Сумской и ее мужем: Он умеет подарить себя женщинам.

Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.

Также Politeka писала, что полуголая Роксолана показала себя без макияжа.