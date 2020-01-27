Подопечная Святослава Вакарчука на шоу «Голос країни-2013» Кристина Соловий удивила новым загадочным образом и рассказала о премьере своего клипа

27-летняя украинская певица совсем недавно отметила день рождения и решила порадовать своих поклонников приятным подарком. Так, Соловий представила новый клип на песню «Зима», которую она записала дуэтом с Олегом Скрипкой.

Как сообщает Politeka, об этом певица написала на своей странице в Инстаграм. Свой пост она сопроводила атмосферным снимком, на котором позирует в своем образе из клипа. Для съемок Соловий пришлось перевоплотиться в загадочную и в чем-то даже сказочную девушку из прошлого. Она снималась в стилизованном платье с корсетом, который выгодно подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового образа.

«Бомбезно», «невероятная красавица», «Очень нежно и чувственно! Прекрасная работа! Прекрасный дуэт! Красивые вы!», «необычайная красота», «Наша красотка», «Красивая как ангел», - пишут люди.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 17 января Кристине Соловей исполнилось 27 лет. На тот момент певица отдыхала в Таиланде и опубликовала в своем микро-блоге яркий кадр с отдыха. На снимке миниатюрная красавица красуется в алом литом купальнике у бассейна, при этом - на заднем фоне виднеется "большая вода". От удовольствия или палящего солнца артистка закрыла глаза и продемонстрировала свою прекрасную спортивную форму.

Подписчики активно поздравляли звезду экранов с датой, пишут в комментариях, что она просто прекрасна и желают всего наилучшего по поводу, а также отмечают, что Кристина - действительно талантливая вокалистка.

Также мы писали о том, что звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая исполнила кавер на песню подопечной Святослава Вакарчука Кристины Соловий.

Актриса опубликовала соответствующее видео на своем YouTube-канале еще до съемок в популярном сериале – в 2017 году. На видео Петрожицкая исполняет популярную песню «Хто, як не ти», а ее коллега Владислав Онищенко, ставший победителем шоу Х-Фактор-2019, играет на гитаре и подпевает ей.

Напомним, подопечная Вакарчука в купальнике засветила самые румяные места.

Как сообщала Politeka, Соловий засветила прелести в экстра-мини и заставила Вакарчука краснеть.

Также Politeka писала, что красотка из «Папика» взбудоражила личным видео с победителем Х-Фактора.