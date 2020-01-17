Когда-то участница «Голос країни-2013», подопечная Святослава Вакарчука, сольная украинская певица Кристина Соловий сегодня отмечает свой день рождения

Артистке 17 января исполнилось 27 лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Кристина сейчас отдыхает в Таиланде и опубликовала в своем микро-блоге яркий кадр с отдыха. На снимке миниатюрная красавица красуется в алом литом купальнике у бассейна, при этом - на заднем фоне виднеется "большая вода". От удовольствия или палящего солнца артистка закрыла глаза и продемонстрировала свою прекрасную спортивную форму.

Подписчики активно поздравляют звезду экранов с датой, пишут в комментариях, что она просто прекрасна и желают всего наилучшего по поводу, а также отмечают, что Кристина - действительно талантливая вокалистка.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая исполнила кавер на песню подопечной Святослава Вакарчука Кристины Соловий.

Актриса опубликовала соответствующее видео на своем YouTube-канале еще до съемок в популярном сериале – в 2017 году (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На видео Петрожицкая исполняет популярную песню «Хто, як не ти», а ее коллега Владислав Онищенко, ставший победителем шоу Х-Фактор-2019, играет на гитаре и подпевает ей.

Актриса явно может похвастаться неплохим вокалом, а ее поклонники даже предположили, что ей самой стоит принять участие в Х-Факторе.

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