Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева забыла про стыд и снялась в новой откровенной фотосессии без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Астафьева позирует в одних колготках и туфлях. Ее пышную грудь прикрывает только прозрачная ткань. Сам снимок сделан в черно-белом цвете, поскольку находился на редактировании.
Уточним, что поклонники Астафьевой были лишены возможности высказать слова восхищения о прелестях звезды – кадры она выбросила в Сторис.
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Кк сообщалось ранее, Даша Астафьева удивила пользователей сети необычным снимком в естественном образе. Девушка кружит голову поклонников своими откровенными снимками и фотосессиями, которые восхищают поклонников. Они неустанно оставляют комплименты под ее снимками, восхваляя ее красоту и восхищаясь фигурой Астафьевой.
К примеру недавно красавица показала новый образ в эфектном красно-черном наряде, который примеряла в поездке по Исландии. Но в то же самое время, звезда не стесняется показывать снимки на которых предстает без макияжа, в повседневной одежде.
Так, Астафьева опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена с едва заметным макияжем, создается такое впечатление, что его вовсе нет на лице у певицы.
34-летняя артистка позировала в свитере красного оттенка с глубоким декольте, которое не скрывает идеальных форм певицы. Ее образ дополнили золотые украшения: крупные серьги на ушах и кулончик на шее. Астафьева мягко улыбается и смотрит в экран своего мобильного телефона.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь
Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.