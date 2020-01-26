Украинская певица Даша Астафьева удивила пользователей сети необычным снимком в естественном образе

Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева кружит голову поклонников своими откровенными снимками и фотосессиями, которые восхищают поклонников. Они неустанно оставляют комплименты под ее снимками, восхваляя ее красоту и восхищаясь фигурой Астафьевой.

К примеру недавно красавица показала новый образ в эфектном красно-черном наряде, который примеряла в поездке по Исландии. Но в то же самое время, звезда не стесняется показывать снимки на которых предстает без макияжа, в повседневной одежде.

Так, Астафьева опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена с едва заметным макияжем, создается такое впечатление, что его вовсе нет на лице у певицы.

34-летняя артистка позировала в свитере красного оттенка с глубоким декольте, которое не скрывает идеальных форм певицы. Ее образ дополнили золотые украшения: крупные серьги на ушах и кулончик на шее. Астафьева мягко улыбается и смотрит в экран своего мобильного телефона.



"Большинство друзей так умиляет размер шрифта в моем телефоне))

А я считаю, #гулятьтакгулять", - подписала свой снимок Астафьева.

Подписчики не могли пройти мимо и начали комментировать соответствующее фото. Многие написали свои комплименты для Даши, а другие захотели услышать подробности о размере шрифта:

"Дашка ты огонь!🔥", "Какой красивый, милый взгляд", "Шикарное фото", "Боже....нереальная...#яскучал ❤️❤️❤️", "Даша,Давай не будем про размеры)) привет из Австрии)🌹❤️😍🇦🇹👍", "Какой же он?)", "Мало кто знает, что Даша в жизни очень скромная, добрая и нежная девушка!", "Даша главное в тебе это не размер твоего шрифта, а широта твоей души ❤️".

Также ранее сообщалось, что Даша Астафьева является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.

На странице звезды в Инстаграм Даша также любит показывать себя в естественном виде безо всяких украшений. Этот раз не стал исключением - артистка продемонстрировала домашний кадр, заставетившись без макияжа перед камерой.

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