Известная украинская певица Анна MARUV Корсун поделилась кадрами с отдыха

На первом фото Анна позирует рядом со своим мужем Александром, директором MARUV. Она позирует в закрытом купальнике на веревочках и шляпе. Корсун только обвязал шею белой футболкой, скорее всего, другой одежды не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Анна уже показывает себя в бассейне, где она сидит на краю. На третьем кадре MARUV показывает, как погружается в воду и при этом выставила пятую точку крупным планом. Благодаря снимку можно оценить формы девушки.

Фанаты не смогли оценить фотографии или поставить лайки. Кадры были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

На этот раз загорать и купаться певица отправилась в Дубаи, где и устроила фотосессию на фоне невероятных пейзажей вместе с супругом.

Так, она предстала в коротком сарафане черного цвета, засветив прелестную зону декольте, и в соломенной шляпке с большими полями.

Сообщалось, что MARUV засветила свою главную гордость в мини-бикини.

Так, певица позирует в прозрачном черном купальнике, под которым красуется белье в тон. Дополняют образ певицы элегантные очки.

На другом снимке MARUV все в той же прозрачной накидке, однако у нее уже бирюзовое белье. Но очки остались те же.

Уточним, что поклонники звезды остались безмолвны – кадры MARUV выбросила в Сторис.

Напомним, MARUV без латекса и макияжа засняли в обнимку с огромным зверем

А еще Politeka писала, что MARUV потеряла стыд и показала «дикую» натуру совсем без одежды

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