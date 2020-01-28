Нумеролог-психолог Галина Ганджа рассказала, что ждет украинскую певицу Тину Кароль в 2020 году
Известно, что сейчас миллионы поклонников наблюдают за отношениями Тины и молдавского певца Дана Балана, пишет Роliteka.net. Каждое выступление пары сопровождается слухами.
По словам нумеролога в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», у украинской знаменитости будет хороший год, который принесет ей еще большую популярность. Тину ждет множество проектов, а также мероприятий. К слову, в каком бы проекте не оказалась Тина, его ждет успех.
О будущей личной жизни Тины Галина Ганджа сказала так:
"Здесь идут только романы. Какие-то интриги. Но ничего серьезного точно не будет".
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Таким образом, в 2020 году, по всей вероятности, их, Тину и Дана, не ждет ничего серьезного.
Напомним, Тина Кароль стала гостьей шоу СЛАВА+, которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.
Во время интервью со Славой Деминым украинская звезда сделала искреннее признание и заявила, что ее 11-летний сын Вениамин не готов к тому, что его мама может снова выйти замуж.
Кроме того, Тина отметила, что Вениамину не нравится, как бурно реагируют и обсуждают ее отношения с Даном Баланом.
Ранее мы писали, что фанаты строят догадки о романе Тины и Дана. Фантазия поклонников заходит так далеко, что они даже с помощью фотошопа создают семейные фото двух артистов.
Недавно поклонники опубликовали фотографию детей пары. По мнению фанатов, именно так выглядела бы семья Тины Кароль и Дана Балана, и их малыш.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль каждый раз дает все больше поводов для слухов о ее предполагаемом романе с Даном Баланом.
Хотя певица и утверждает, что не поддерживает подобных слухов и разговоров, но не скрывает, что между ней и Даном Баланом случилась химия.
"Случился дуэт, случилась музыка, случилось чудо...", – вновь всколыхнула слухи артистка.
Напомним также, что в первом выпуске шоу "Голос країни" между Баланом и Кароль появилась искра после появления на сцене Василисы Старшовой, работавшей на подпевке у певца Сергея Шнурова.
Балан выбежал к ней, обнимал и говорил, что "также одинок, как и она".
Когда Дан вернулся в судейское кресло, Тина призналась, что ревнует его.
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