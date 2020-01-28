Артистка оказалась в не очень приятной ситуации для украинцев

Украинская певица Вера Брежнева замечена вместе со скандальным артистом балета Сергеем Полуниным

Как оказалось, оба артиста стали членами жюри в танцевальном проекте «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» на одном из российских телеканалов, пишет Рoliteka.net.

Соответствующие кадры Полунин опубликовал в своем Инстаграм. На снимках Брежнева стоит рядом с артистом и обнимает его за спину, рядом с ними - хореограф Алла Сигалова.

Стоит отметить, Сергей Полунин - уроженец Херсона. Артист оскандалился тем, что принял российское гражданство.

Кроме того, в своем Инстаграм артист публично высказывался в поддержку Путина и похвастался татуировкой на груди с изображением российского президента.

Данное тату Полунин сделал в Англии, чтобы поддержать энергетически президента России во время выборов.

Также на кистях Сергея изображены гербы России и Украины. К слову, российский герб он сделал первым.

В конце прошлого года Полунин заявил, что президент Украины «поможет ему вернуться в Украину».

По мнению работающего на незаконное правительство в Крыму Полунина, у Зеленского хорошая аура, и с ним можно попробовать договориться.

«Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация», – сказал он.

Напомним, Вера Брежнева - родом из Каменского (Днепропетровская область). Недавно звезда призналась, что ведет успешный бизнес в России. Так, Вера похвасталась своей маркой косметики в Санкт-Петербурге.

Также звезда учавствует во множестве проектах, записывает песни и снимает клипы в России. Кроме того, Вера получает роли в кино.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала в роскошном вечернем платье черного цвета на одно плечо, с необычной воздушной отделкой. Волосы певица собрала в хвост, а на ее лице был сделан непривычный акцент на алые губы.

Как выяснилось, артистку пригласили впервые вручать премии на российском кинематографическом событии - Золотой Орел.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением