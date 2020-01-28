Звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото с отпуска и показала целую серию новых

Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой в черном спортивном костюме.

По словам звезды, она на отдыхе любуется не только пляжами и красивым пейзажем в целом, но еще и занимается в обычном режиме. Настя отметила, что активно тренируется, чтобы поддерживать свою новую фигуру в форме.

На новом фото в Инстаграм Каменских показала, как позировала на побережье Карибского моря возле городка Тулум.

"Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!" – пишет под новым кадром Настя.

Отметим, Настя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой в цветастом платье светлого оттенка.

Главной изюминкой образа стало украшение в волосах и на лбу певицы, сделанное в необычном стиле. Пользователи не поняли к какому стилю относиться данный аксессуар, но некоторые отметили, что есть в этом не-то индийское, не-то цыганское, не-то мексиканское.

«Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Нужно лишь найти возможности их реализаций🥰 Следуйте своим мечтам и пусть все желаемое будет в вашей жизни💫», – написала Анастасия.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

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