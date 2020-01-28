На звезду сериала «Интерны» Илью Глинникова напали в Москве

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как выяснилось, нападение произошло вечером 18 января, когда 35-летний актер проходил мимо парка с iPhone 11 Pro Max в руках. Судя по всему, именно смартфон за 114 тысяч рублей (примерно 45 тысячи гривен) и привлек внимание грабителей.

Глинников почувствовал толчок в спину, а затем «незнакомый худощавый мужчина в коричневой куртке и спортивных штанах выхватил у него телефон и убежал».

На следующий день артист не стал обращаться в полицию, так как ложился на курс лечебного голодания в больницу. Заявление он написал только спустя 9 дней после нападения.

В данный момент правоохранители занимаются поисками украденного смартфона и розыском грабителя.

Илья Глинников запомнился многим по роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны». Он также снимался в сериалах «Клуб» и «Универ», а также в фильмах «Любовь с ограничениями» и «В спорте только девушки».

Ранее беда произошла с еще одной звездой сериала «Интерны» - российской актрисой Кристиной Асмус. Так, в конце прошлого года в сети появилось видео с похоронной гравюрой, на которой изображена актриса. В Москве на ВДНХ проходила выставка «Некрополь», где презентованы предметы и атрибутика, связанная с ритуальными службами. В частности, фирмы выставляют гробы, памятники и прочее. Так вот, на одном из надгробных камней, посетители обнаружили изображение 31-летней актрисы Кристины Асмус.

Администрация выставки поспешила дать комментарий по данной ситуации. Правда, ответ оказался несколько туманным, так как все же непонятно, как живой человек оказался изображен на похоронной гравюре. Представительница администрации назвала произошедшее провокацией. А специалист, работавший в этом павильоне, принес «свои жесточайшие извинения».

К слову, сначала они сказали, что это совпадение, и на фотографии совсем другой человек. Но когда им под нос сунули точно такое же фото Кристины, версия поменялась.

Напомним, звезду «Интернов» Асмус похоронили: «Приносим свои…».

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