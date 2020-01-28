Жена внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Алена Преснякова порадовала поклонников новыми кадрами

Так на фото возлюбленная супруга Никиты Преснякова Алена Краснова предстала сразу в двух стильных образах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старший из внуков Аллы Борисовны Никита женился на модели Алене Красновой. Звездная красавица не часто, но все же радует публику в сети откровенными личными кадрами. Кроме того, она публикует и так сказать "рабочие моменты" - этот раз не стал исключением, и Алена опубликовала пару кадров с уличной, вероятно, съемки.

На фото стройная Алена позирует в, условно, "осенних" нарядах - на ней были яркие плащ, джинсы, водолазка, стильная оправа и в руках - модные сумочки.

Фолловерам российской артистки очень понравились луки знаменитости, некоторые, правда, решили, что у нее чуть "подколоты губы", некоторым же Алена видится "ангелом, девушкой небесной красоты".

Ранее, на других новых опубликованных невесткой Аллы Борисовны фото, она вместе с супругом Никитой красуется в уютном домашнем антураже – мужчина целует ее спину на фото, пара смотрит друг на друга любящим взглядом – Алена определила подборку, словом «нежность».

Поклонники звездных голубков и модели в частности осыпали их комплиментами и пожелали счастья.

Ранее на новых опубликованных студийных снимках модель предстала перед камерами во всей красе – стильный и откровенный образ поклонники артистки оценили очень высоко.

Так на профессиональных снимках Алена Краснова запечатлена в черном брючном костюме мужского кроя, ее волосы подобраны вверх и уложены волной, на лице девушки присутствует яркий макияж, а на теле – взблёскивают украшения.

Именно часть последнего, модель, без особых смущений и засветила – на подборке фото отчетливо видна ее грудь. Девушка решила следовать модным тенденциям и надела объемный пиджак на голое тело.

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