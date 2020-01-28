Филипп Киркоров решил покрасоваться с детьми и весело провести время

Известный российский певец показал подросшую дочь и как отдохнул в США. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артиста.

Так на новом опубликованном видео, Киркоров веселиться вместе со своей дочерью Аллой-Викторией и в компании известной детской блогера Насти с отцом девочки. Русскоязычный канал малышки имеет множество подписчиков на YouTube - более миллиона, а ее родители уже снимали Киркорова в одном из выпусков блога Насти. На кадрах над головами мужчин поднимается и разрывается блестящий шар с не менее блестящим содержимым и все это сыплется прямо на звезд:

«‼️Осторожно! Видео излучает позитивные вибрации, заряжает всех отличным настроением!💯 Краски жизни в твоих руках – выбирай яркие тона! 🎨 …», - подписал Филипп видео. Примечательно, что шар над мужчинами лопается именно с помощью восьмилетней Аллы-Виктории – девочка со всем задором тычет иголкой в шарик и тот мгновенно разрывается.

Напомним также, ранее королева российского шансона Любовь Успенская откровенно призналась, что хочет выйти замуж за Филиппа Киркорова. В 2019 году между звездами пробежала черная кошка и они серьезно поссорились.

Успенская открыла в Москве караоке-клуб, а Фиркоров расценил этот шаг как попытку составить ему конкуренцию, поэтмоу звезды продолжительное время даже не общались.

В общении с журналистами Любовь Успенская призналась, что они помирились с королем поп-сцены.

Выяснилось, что Филипп Киркоров пошел первым на примирение и подарил королеве шансона шикарное платье, к которому была небольшая записка: «Для меня честь сделать подарок такой легендарной певице».

Подарок очень понравился Успенской и она заявила, что все разногласися с Киркоровым остались в прошлом.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.