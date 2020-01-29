Украинская певица Таисия Повалий рассказала, как ей удалось перевоплотиться в образ Монсерат Кабалье

Об этом звезда-запроданка рассказала в своем личном Instagram, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о проекте "Точь в точь", в котором Таисия Повалий "примерила" на себе сразу несколько образов.

"Скажу откровенно, мне нравились все образы, которые я показала в шоу "Точь в Точь". Их было не мало и я изрядно подустала от постоянных процедур наклеивания масок на лицо и на тело, а потом и снятия этого всего разными средствами. Кожа моя была в легком шоке от происходящего", - написала звезда в своем Instagram.

По ее словам, к концу шоу у нее остался один образ и тут ее ожидала "подстава" от мужа Игоря Лихуты.

"К окончанию шоу оставался один образ. Меня ждала "подстава" от моего драгоценного супруга. Не спросив у меня и зная, что я обязательно откажусь, он дал согласие на исполнение сложнейшего музыкального произведения всех времен и народов! Ну что ж, картинку вы уже представляете. Пока мой "драгоценный" лежал на пляже под нежными солнечными лучами. Я, изо дня в день в течении двух недель изучала каждый вздох, каждую нотку, каждую руладу, спетую великой испанской оперной Дивой Монсерат Кабалье! Ну вот, этот день настал! И, оказывается, это было еще не все! Нашим номером с Глебом Матвейчуком было решено закрывать шоу!", - вспоминает нюансы Таисия Повалий.

Как утверждает певица, ей хотелось как можно быстрее сбежать с шоу, поскольку каждый номер казался ей нескончаемым.

"Силиконовая маска, грим, парик, поролоновое тело, костюм! Хотелось финала, но каждый номер до моего казался нескончаемым! Вы даже не можете себе представить, какие мысли у меня были в голове, вплоть до того как "удрать" из этого шоу. А какие слова "благодарности" услышал мой любимый супруг в свой адрес. Около трех ночи мне сказали: "пора!". А я даже по дороге к сцене думала как "свалить". Прошло время и сегодня я смотрю на это выступление с замиранием сердца! Прям восхищаюсь собой, какая я все таки молодец! И хорошо, что иногда наши мужья что то решают за нас", - подытожила Таисия Повалий в социальной сети.

"Помню, как смотрел и знал, что это Тая! Но не понимал, как это возможно??? Как возможно так до невероятности перевоплотиться внешне?", "Никогда бы в жизни не узнала бы Вас", "Вообще, конечно, не хватает Вашего, Тая, живого голоса, живых эмоций на концерте, где Вы вся такая", - удивились поклонники странному перевоплощению Повалий.

Ранее мы рассказывали о том, что мать Таисии Повалий ошарашила просьбой Игоря Лихуту. Оказалось, что 78-летняя Нина Даниловна в мире гаджетов, мессенджеров и прочих средств электронной коммуникации она чувствует себя как рыба в воде. Более того, всю технику она освоила самостоятельно. А недавно и вообще огорошила зятя своей просьбой.

Каждый день Нины Даниловны начинается с просмотров ленты новостей "Инстаграма" и "Фейсбука". Она знает, что такое "расшерить", "написать в директ". У нее два современных мобильных телефона на разных операционных системах.

Вообще, всю модную технику Нина Даниловна освоила самостоятельно, хотя ей в ту пору было уже 73 года.

А перед Новым годом он был ошарашен просьбой тещи: "Игорь, купи мне "Айпад".

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

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