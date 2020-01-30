Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, девушка экс-вице премьера Павла Розенко, напугала поклонников фотографией в «маске»

Как передает Politeka.net, фото Лебедь опубликовала в сети, пожелав поклонникам не болеть, а также поделилась личным секретом, как быстро побороть любую болезнь.

«Прям с утра хочу пожелать всем прихворавшим (под вчерашним постом вас много): ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ МНЕ ТАМ! А ТО А-ТА-ТА. И спасибо за поддержку. Но я снова на работу. Ибо всю жизнь считаю так: болезнь надо игнорить – она обидится и уйдёт! Уйдёт к тому, кто будет ее холить и лелеять, обращать внимание и подкармливать им. И там она задержится надолго – ведь ее тут так «панькают», – поделилась телеведущая в сети.

Она добавила, что ее рецепт работает, и, может быть, кому-то пригодится.

«А маска – нарисованная. Ибо болезнь я кидаю в БАН. А вас обнимаю, люблю», – отметила Лебедь в сети.

На фото видно лишь ярко-зеленые глаза украинской звезды и немного волос, потому что большую часть лица телеведущая закрыла нарисованной маской «снепчата».

В комментариях пользователи сети сравнили телеведущую с лисой, а также пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Да, очень мудрый подход», «Удачи», «Выздоравливай, лисичка», «Люблю вас за ваш бесконечный позитив, несмотря на проблемы, вы забиваете и занимаетесь любимым делом. Но все равно берегите себя, выздоравливайте скорее», «Красиво», «Ой красивая какая. Хорошего дня, я вас обожаю», «СПАСИБО! Пойду-ка я кину болезнь в БАН...», «Удачи вам! И пусть никакая болезнь не мешает вам монтировать новый БОМБЕЗНЫЙ сезон», «Зеленые глаза 😍», «Спасибо за такой пост..про игнор болезни. Очень поучительно...воспользуюсь. А Вам скорейшего выздоровления!», – написали в комментариях фолловеры Елены-Кристины.

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